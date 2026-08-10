Воздух в Энгельсе пришел в норму, тление на мусорном полигоне уменьшилось на 90%

Пробы воздуха в Энгельсе, где несколько дней горел мусорный полигон АО «Ситиматик», пришли в норму, сообщили в саратовском управлении Роспотребнадзора. Специалисты провели замеры 10 августа в трех точках жилой зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Максима Леонова в MAX Фото: канал Максима Леонова в MAX

Ранее в воздухе фиксировали превышения по взвешенным веществам, оксиду углерода и диоксиду азота. В воскресенье глава района Максим Леонов сообщил, что площадь тления на полигоне уменьшилась на 75%. Сегодня вечером канал «Пул 64 Z» уведомил, что площадь тления уменьшилась уже на 90%. Господин Леонов также добавил, что работы на полигоне продолжатся и ночью. Специалисты приступили к отсыпке последнего участка склона.

Пожар на полигоне в Энгельсе вспыхнул 2 августа, открытый огонь потушили 6 августа. Жители жаловались на сильное задымление.

Нина Шевченко