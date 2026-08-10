В Ульяновске родителям сбитого «Калиной» мотоциклиста грозит уголовное преследование

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По предварительным данным, в понедельник в Заволжском районе города Ульяновска около 9:30 утра в районе дома № 6 на проспекте Генерала Тюленева 70-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Sanche CB 300F, которым управлял несовершеннолетний водитель, не имеющий водительских прав.

В ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Кроме того, отмечают в УМВД, «проводится проверка в отношении родителей несовершеннолетнего мотоциклиста, в рамках которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела» по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, до года лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск