Сбросы воды с Волжской ГЭС снизят 11 августа

С 11 августа по 10 сентября Волжская ГЭС будет сбрасывать 6000 – 7000 кубометров воды в секунду по решению Росводресурсов. Об этом сообщили в РусГидро.

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Новый режим приближен к летним значениям: с середины июля ГЭС работала в объеме 5500 ± 500 куб. м в секунду. Однако с 9 по 20 июля расход увеличили в полтора раза — до 8500 ± 500 куб. м в секунду.

В августе приток воды ожидается на 44% больше нормы, в связи с чем и предложили корректировку. В гидроузлы Волги и Камы поступит 14,7–18,7 куб. км при норме 11,6 куб. км. Наибольший приток прогнозируют в Нижнекамское (197% нормы), Камское (160%) и Куйбышевское (153%) водохранилища.

Нина Шевченко