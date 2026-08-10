Ульяновские легкоатлеты взяли серебро на чемпионате России

В Краснодаре завершился командный чемпионат России по легкой атлетике, проходивший с 7 по 9 августа и собравший более 500 сильнейших спортсменов страны в 38 дисциплинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Как сообщает минспорта Ульяновской области, в эстафете 4х100 ульяновские спортсмены Влад Воробьев, Сергей Вагеров, Артем Федотов и Ильфат Садеев стали вторыми с результатом 40,60 с, уступив Краснодару всего 6 сотых секунды.

В эстафете 4х400 третье место заняла ульяновская команда в составе Никиты Егорова, Данила Багаветдинова, Сергея Вагерова и Олега Никитина.

Софья Маркина также получила бронзу на дистанции 200 м с личным рекордом 23.19 с.

Андрей Васильев, Ульяновск