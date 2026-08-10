Суп с котлом

Как выяснил «Ъ-Прикамье», ООО «Легион-Урал», заключившее концессионное соглашение на объекты теплоснабжения Горнозаводска, входит в группу компаний «Джи-Пром» Дмитрия Митрошина. Группа работает еще в четырех муниципалитетах Прикамья. В инфраструктуру Горнозаводска, в том числе в модернизацию котельных и теплосетей, холдинг инвестирует более 600 млн руб. По словам господина Митрошина, окупить затраты он намерен в течение 15 лет. Эксперты отмечают, что теплохозяйство Горнозаводска — очень сложный объект для развития, извлечь прибыль из концессии будет непросто.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

О заключении концессионного соглашения между Пермским краем, администрацией Горнозаводского округа и ООО «Легион-Урал» публично было объявлено на минувшей неделе. По данным «Ъ-Прикамье», в перечень вошедших в концессию объектов теплоснабжения вошли 48 объектов, включая здания котельных, тепловые сети и центральные тепловые пункты. Срок концессии — 15 лет. Общий объем инвестиций — около 700 млн руб., из них более 600 млн руб.— средства инвестора. На долю краевого и муниципального бюджета приходится около 40 млн руб.

Согласно документу, концессионер обязан осуществлять эксплуатацию, обслуживание и поэтапную модернизацию полученных объектов. Ожидается, что это позволит повысить на­дежность коммунальной инфраструктуры и улучшить качество теплоснабжения для жителей. Систему теплоснабжения модернизируют в шести населенных пунктах округа. Всего обществу будут переданы 17 котельных, в том числе газовых модульных, а также ЦТП. Кроме того, «Легион-Урал» получит девять участков теплотрасс общей протяженностью свыше 27 тыс. кв. м. Компания должна модернизировать три котельные, а также заменить 34 км магистралей. Две устаревшие котельные будут выведены из строя.

ООО «Легион-Урал» зарегистрировано в 2011 году и занимается производством пара и горячей воды. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам прошлого года общество о финансовых показателях не отчиталось. Директором компании является Анастасия Чувашова, бенефициаром — Лариса Гиббс. Госпожа Чувашова также указана в качестве директора ООО «Джи-Пром Тепло». Госпожа Гиббс, по данным «Ъ-Прикамье», является родственницей директора и совладельца ООО «Джи-Пром Инжиниринг» Дмитрия Митрошина, сына известного топ-менеджера «Газпром газораспределение Пермь» Сергея Митрошина. Все три ООО входят в группу «Джи-Пром», которая развивает в рамках концессии теплосети в нескольких поселениях Прикамья — в Оханске, Октябрьском, Суксуне и Осе. Владельцем холдинга является гос­подин Митрошин.

Сам Дмитрий Митрошин пояснил «Ъ-Прикамье», что за 15 лет намерен окупить 600 млн руб. инвестиций, указанных в концессионном соглашении. «Объемы прибыли появляются за счет устранения потерь на сетях, исключения из схемы теплоснабжения неэффективных в эксплуатации объектов. Эти средства направим на компенсацию инвестиций»,— отметил бизнесмен. По его словам, концессионер планирует децентрализацию источников теплоснабжения и уменьшение количества теплосетей. «Например, вместо одной большой котельной мы построим несколько маленьких и будем уходить от протяженных ветхих теплосетей. Остающиеся сети реконструируем поэтапно»,— уточнил гос­подин Митрошин. По его заверению, источники теплоснабжения полностью заменят в течение ближайших пяти лет, сети будут обновляться в течение всего срока концессии. При этом Дмитрий Митрошин подчеркнул, что тариф не увеличится сверх утвержденного норматива.

Стоит отметить, что до прихода концессионера жителей округа обеспечивали теплом ООО «Горнозаводск МикроТЭК» и МКП «Тепловод», управлявшие 16 котельными и контролировавшие 71 км сетей. При этом износ инфраструктуры оценивался в 80–90%, у предприятий копились долги за газ, в предыдущие отопительные периоды произошел ряд аварий. Директором ООО «Горнозаводск МикроТЭК» является Дмитрий Митрошин.

В администрации Горнозаводского округа пояснили, что у муниципалитета нет собственных средств для масштабной модернизации теплового хозяйства. «Да, концессия предполагает определенный рост тарифа за услуги теплоснабжения, однако нужно понимать, что это весомый вклад в инфраструктуру территории. Скажем, трубы будут уже не металлические, а более долговечные пластиковые»,— сообщил заместитель главы Горнозаводского округа по ЖКХ Игорь Дубов. По его словам, заключение концессионного соглашения с администрацией округа рассматривали несколько других компаний, в частности ПАО «Т Плюс». Однако их не устроили детали работы системы теплоснабжения округа. Господин Дубов уточнил, что МКП «Тепловод» продолжит заниматься водоснабжением и водоотведением в округе. По дальнейшей судьбе ООО «Горнозаводск МикроТЭК» пока нет окончательного решения.

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев, курировавший сферу ЖКХ, пояснил что у «Джи-Пром» уже есть успешный опыт по децентрализации муниципальных систем теплоснабжения. В то же время теплохозяйство Горнозаводска он называл очень сложным объектом из-за его изношенности, что потребует серьезных вложений. «Если им удастся привести его в нормативное состояние и не обанкротиться, то я буду аплодировать»,— говорит эксперт.

Андрей Кудрин