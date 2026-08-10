Строительство Чусовского цементного завода подорожало на 1 млрд рублей

АО «Карьер» увеличило объем инвестиций в проект строительства Чусовского цементного завода. Согласно плану проекта, представленному на минувшем совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, объем финансирования вырастет на 1,071 млрд руб. и составит свыше 4,8 млрд руб. Кроме этого, увеличится срок реализации проекта на два года — до 2027-го.

Инициатива АО «Карьер» по возведению цементного завода в Чусовом получила статус приоритетного инвестпроекта в 2019 году. Изначально планировалось, что завод выйдет на проектную мощность в 2024 году. К этому времени предполагалось создать не менее 300 новых рабочих мест. По предварительным оценкам, завод сможет производить 300 тыс. тонн цемента в год. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что цемент планировалось направлять на нужды стройкомпании АО «Нью Граунд», а также предлагать к продаже.