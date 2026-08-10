В Политехническом лицее Оренбурга открыли именную парту космонавта Рыжикова

В Политехническом лицее Оренбурга в рамках проекта «Школьный космодром» учащиеся встретились с Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рыжиковым. Вместе с ним в лицей пришли руководитель Школы юных космонавтов Юрий Богатов и краевед, биограф Юрия Гагарина Андрей Черкасов. Гостей встречали директор лицея Елена Капкова и ученики космических классов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин и космонавт Сергей Рыжиков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент РФ Владимир Путин и космонавт Сергей Рыжиков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сергей Рыжиков — 121-й космонавт России и 551-й в мире. Он родился в Бугульме, учился в Оренбургском высшем военном авиационном училище им. И.С. Полбина. В связи с расформированием училища в 1992 году был переведен в Качинское ВВАУЛ, которое окончил в 1996 году. Свой первый космический полет выполнил с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года в составе экипажа МКС-49/50 в качестве командира корабля «Союз МС-02» и бортинженера МКС. Всего господин Рыжиков провел в космосе 603 суток, 1 час и 41 минуту.

В ходе визита космонавт пообщался с лицеистами, ответил на их вопросы и оставил автограф на школьной парте, которая стала второй именной партой космонавта в лицее. Первая была посвящена Герою РФ, космонавту Ивану Вагнеру, который уже посещал Оренбург в апреле 2026 года.

Яна Вежлева