Уголовное дело ульяновской криминальной группировки «Центр-Камаз» направлено в суд

В следственном управлении СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела 24 членов криминальной и экстремистской группировки «Центр-Камаз», сообщили в понедельник, 10 августа, СУ СКР и УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Членов группировки в зависимости от роли и степени вины обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), вымогательстве в крупном размере, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в принуждении к совершению сделки, совершенном организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Деятельность группировки была пресечена в 2025 году в ходе совместной работы региональных управлений МВД, СКР и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.

По данным следствия, с 2020 года обвиняемые организовали на территории Железнодорожного района города Ульяновска функционирование ячейки движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России). Как отмечают в СУ СКР, члены экстремистского сообщества, придерживаясь криминальной идеологии и пропагандируя насилие как способ достижения целей, пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть и агрессию к сотрудникам правоохранительных органов. Несогласные с этой идеологией подвергались притеснениям, насилию и дискриминации. Они также совершили в составе организованной группы ряд корыстно-насильственных преступлений, в том числе вымогательства, мошенничество в особо крупном размере, мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, и принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия.

В 2018 году один из организаторов путем обмана и злоупотребления доверием двух жителей региона приобрел права на земельные участки, расположенные на территории города Новоульяновска, причинив потерпевшим ущерб в размере более 24 млн руб.

В 2024 году один из обвиняемых в течение нескольких месяцев под угрозой применения насилия к потерпевшей принуждал ее к совершению сделки по продаже доли в праве собственности на земельный участок по заведомо заниженной и невыгодной для нее стоимости, однако женщина не согласилась продать имущество.

Кроме того, отмечают в СУ СКР, участники ОПГ неоднократно инсценировали ДТП, после чего направляли ложные документы в страховые компании, незаконно получив таким образом страховые выплаты на сумму более 600 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск