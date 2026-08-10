Пермский «Театр-Театр» объявил конкурс на должность худрука

ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» объявил открытый конкурс на должность художественного руководителя. Как сообщает пресс-служба учреждения, заявочная компания открыта с сегодняшнего дня. Итоги подведут 21 сентября этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Кандидатам на должность худрука Театра-Театра предстоит пройти три отборочных этапа, в том числе публичную защиту проектов. Прием и проверка документов продлится до 28 августа. Затем до 3 сентября экспертная комиссия заочно оценит конкурсные пакеты, а в период с 17 по 19 сентября пройдет очная защита программы развития пермского театра и индивидуальные профессиональные диалоги с гендиректором учреждения и министром культуры Прикамья. Участие в конкурсе доступно для специалистов из всех регионов РФ.

Напомним, прежде художественным руководителем Театра-Театра был Борис Мильграм. 28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить его за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия». 2 апреля это решение оставил в силе Пермский краевой суд, а 13 апреля краевой минкульт уволил господина Мильграма.