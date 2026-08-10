Саратовец скрыл российское гражданство при ввозе иномарки и заплатит штраф

Кировский районный суд Саратова вынес приговор 41-летнему местному жителю за уклонение от уплаты таможенных сборов на 2,9 млн руб. Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 194 УК РФ, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд назначил штраф саратовцу за передачу ввезенного авто третьему лицу

Фото: Сгенерировано ИИ Суд назначил штраф саратовцу за передачу ввезенного авто третьему лицу

Фото: Сгенерировано ИИ

По данным суда, саратовец для временного ввоза дорогостоящего Volkswagen Touareg предоставил на таможне документ, подтверждающий право на временное или постоянное проживание в иностранном государстве. При этом осужденный скрыл свое российское гражданство.

После оформления документов транспортное средство было незаконно передано третьему лицу. Суд назначил наказание в виде штрафа, который был оплачен виновным добровольно.

Марина Окорокова