Александр Пеунков стал врио начальника пензенского УФССП

Врио руководителя управления ФССП по Пензенской области назначен Александр Пеунков, ранее занимавший должность главного судебного пристава по Республике Мордовия. Он приступил к работе 10 августа, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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С 2019 года управление в Пензенской области возглавлял Николай Илькин, также прибывший из Мордовии, где он был заместителем начальника управления. До господина Илькина, с 2014 года, пост занимал Евгений Пазечко, получивший повышение и переведенный в Москву.

Александр Пеунков уже приглашен на заседание оперштаба. «Рассчитываем, что опыт Александра Георгиевича повысит эффективность работы», — сказал губернатор.

Нина Шевченко