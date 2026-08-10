Прокуратура в Ульяновске не согласна с мягкой мерой пресечения для обвиняемой в ДТП

В понедельник Железнодорожный районный суд Ульяновска отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу женщины, обвиняемой в ДТП, в котором тяжелые травмы получил ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 августа. Родители с шестилетней дочерью шли по тротуару ул. Федерации, когда случилось ДТП. 40-летняя женщина в состоянии опьянения за рулем автомобиля Geely MK не справилась с управлением и врезалась в припаркованный Mitsubishi Outlander. От удара Mitsubishi отбросило на стоящий рядом Land Rover, после чего Geely вылетела на тротуар и сбила ребенка. Девочку зажало между машиной и перилами металлического ограждения. По свидетельству очевидцев, после ДТП, пока все ждали приезда скорой помощи и инспекторов ГАИ, женщина, совершившая наезд, пыталась скрыться, чему воспрепятствовали другие свидетели происшествия.

Девочка могла умереть от потери крови, но, к счастью, случайный прохожий оказался врачом, он помог остановить кровотечение до приезда скорой помощи.

В Областной детской клинической больнице девочку прооперировали, поврежденную ногу ампутировали по бедро. По словам хирургов, шансов на спасение ноги не было.

В региональном УМВД по факту нарушения ПДД уголовное дело. Водителю Geely MK предъявлено обвинение в совершении ДТП, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и совершенном в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

В свою очередь прокуратура Ленинского района Ульяновска организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Женщину — водителя Geely MK — задержали, автомобиль был помещен на спецстоянку.

В понедельник следствие ходатайствовало перед судом о заключении обвиняемой под стражу, обращая внимание на тяжесть преступления и последствий, а также на то, что обвиняемая пыталась скрыться с места происшествия, а значит, может скрыться от следствия и в дальнейшем. Прокуратура поддержала ходатайство следователей. Тем не менее суд отказался отправлять обвиняемую под стражу и избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

И. о. прокурора Ленинского района Денис Герасимов сказал «Ъ», что решение суда будет обжаловано прокуратурой в вышестоящей инстанции.

Андрей Васильев, Ульяновск