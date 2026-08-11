Институту напомнили о долге

Компания «Ультрадизайн» (бывшее ООО «Кроношпан Башкортостан») намерена добиться участия в судебном процессе по взысканию с АО «Институт нефтехимпереработки» (ИНХП) в пользу республиканской инвесткомпании «Региональный фонд». В июле арбитражный суд Башкирии обязал институт выплатить Регфонду более 530 млн руб. задолженности. «Ультрадизайн» хотел участвовать в судебном процессе в качестве третьего лица, но ему было отказано. Компания подала жалобу в апелляцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд поддержал требования истца, но отказал третьему лицу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Суд поддержал требования истца, но отказал третьему лицу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уфимское ООО «Ультрадизайн» подало апелляционную жалобу на определение арбитражного суда Башкирии по иску «Регионального фонда» к АО «Институт нефтехимпереработки». В июле арбитражный суд Башкирии отказался привлекать компанию к участию в судебном процессе в качестве третьего лица. «Ультрадизайн» хотел участвовать в заседаниях, так как ранее отсудил у института около 100 млн руб. Попытка компании заявить отвод судье арбитражного суда республики успехом не увенчалась.

17 июля суд первой инстанции обязал «Институт нефтехимпереработки» выплатить «Региональному фонду» 532 млн руб. Из этой суммы 300 млн руб. — основной долг, остальное — проценты и пени.

Как следует из материалов дела, в августе 2018 года институт взял у «Регионального фонда» в долг 300 млн руб. под 5% годовых. Сделка была оформлена в виде купли-продажи векселя: институт продал Регфонду ценную бумагу со сроком погашения 60 месяцев. В качестве обеспечения фонду по договору ипотеки были переданы десятки объектов движимого и недвижимого имущества института рыночной стоимостью 473,8 млн руб. (залоговая — 375,8 млн руб.).

АО «Институт нефтехимпереработки» было зарегистрировано в 1993 году (до 2018 года — как ГУП), занимается научными исследованиями, а также приборостроением и подготовкой нефтехимической продукции к транспортировке. До 2022 года компания принадлежала Башкирии, затем 95% акций были проданы бизнесмену из Санкт-Петербурга Марку Негодуйко, действовавшему в интересах ООО «Башстройсервис» (зарегистрировано в Москве). В 2025 году убытки ИНХП составили 316,4 млн руб. при выручке 15,8 млн руб. В сентябре 2025 года ФНС направила в суд заявление о признании ИНХП банкротом. По существу оно пока не рассмотрено. Ближайшее заседание назначено на 15 сентября.

В марте 2024 года инвесткомпания предъявила вексель к оплате. К тому времени помимо 300 млн руб. Институт нефтехимпереработки должен был выплатить проценты на 83,5 млн руб. В итоге Регфонду поступили только 43 млн руб. в качестве компенсации процентов. Остальную сумму институт не выплатил, что стало поводом для обращения с иском в суд (на следующий день после подачи заявления ФНС о признании института банкротом).

В качестве соответчика по ходатайству Регфонда к участию в судебном процессе был привлечен бывший генеральный директор института Дмитрий Шаронов. Он, следует из материалов дела, закладывал свой автомобиль Nissan X-Trail 2013 года выпуска.

Представитель института исковые требования признал, указано в решении суда.

Удовлетворяя требования «Регионального фонда», суд согласился с тем, что ответчик не погасил основной долг и проценты. Величину исковых требований суд признал верной. Помимо взыскания денежных средств, суд наложил взыскание на 18 единиц залогового имущества, включая автомобиль Дмитрия Шаронова. Их должны продать с торгов по залоговой стоимости.

«Решение формально устойчиво, но существо спора — не вексель, а конкурсная масса,— обратил внимание адвокат коллегии адвокатов Налоговая безопасность Искандер Хазиев. — Должник в банкротстве по заявлению ФНС, а залоговый кредитор в обычном иске, при признании иска самим должником, забирает почти весь имущественный комплекс».

По мнению эксперта, апелляционная жалоба «Ультрадизайна» — лишь первый шаг. «Реальный пересмотр будет в процедуре банкротства, где решение суда, скорее всего, обжалуют в особом порядке, а сопутствующие сделки могут быть оспорены по банкротным основаниям»,— пояснил господин Хазиев.

Булат Баширов