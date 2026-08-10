В Уфе сотрудника МБУ оштрафовали за ненадлежащее содержание пункта отстоя судов

Ространснадзор по инициативе Уфимской транспортной прокуратуры оштрафовал на 10 тыс. руб. сотрудника МБУ «Речные переправы» за нарушение требований технических регламентов (ч 1. ст. 14.43 КоАП РФ).

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, проверка установила, что в Уфе предприятие водного транспорта допускало нарушения при эксплуатации берегового электрооборудования, топливохранилищ, а также противопожарных норм.

После представления транспортного прокурора нарушения были устранены, отмечается в сообщении.

Майя Иванова