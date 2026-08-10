Единственный выживший в ДТП под Саратовом готовится к выписке

Единственный выживший в массовом ДТП в Дергачевском районе, 44-летний Константин Кузнецов из Липецка, переведен из реанимации в хирургическое отделение и идет на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовской областной клинической больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ по Саратовской области Фото: ГАИ по Саратовской области

Авария произошла утром 20 июня на трассе Энгельс-Озинки с участием иномарок Renault Logan и Hyundai Accent. Спасатели извлекали тела из сильно деформированных машин. Погибли шесть человек, включая 18-летнюю девушку. Двое пострадавших, 51-летняя пассажирка Renault и Константин Кузнецов, были госпитализированы. Позже женщина умерла в больнице.

Первоначально господин Кузнецов находился в Ершовской районной больнице, где ему провели экстренную операцию. Затем его перевезли в Саратов и подключили к ИВЛ, сделали трахеостому, провели ревизию брюшной полости. Сейчас пациент дышит самостоятельно, готовится к выписке.

Нина Шевченко