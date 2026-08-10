Суд взыскал 6 миллионов рублей с орского предприятия за гибель сотрудницы

Прокуратура Ленинского района Орска провела проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности на одном из местных предприятий. Как установило надзорное ведомство, в 2025 году на опасном производственном объекте погибла сотрудница — она получила травмы, несовместимые с жизнью. Данные приводит пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда на рабочем месте, и это привело к трагедии.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу близких погибшей — ее матери и двоих детей. Требования прокуратуры были полностью удовлетворены. С предприятия в пользу каждого из троих родственников взыскано по 1,5 млн руб. Общая сумма выплат составила 6 млн рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Яна Вежлева