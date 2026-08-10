Оренбуржец арестован на 10 суток за избиение малолетнего племянника

В Оренбурге суд отправил под административный арест 42-летнего мужчину, который был запечатлен на видеозаписи с применением физической силы к малолетнему мальчику в муниципальном центре. Нарушителем оказался дядя ребенка, сообщили накануне в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Противоправные действия мужчины в отношении малолетнего ребенка попали на видео и вызвали широкий общественный резонанс. На видео мужчина заставляет ребенка читать надписи, которые расположены над входом в подъезд, однако племянник в ответ заявляет, что пока читать не умеет. Обвиняемый неоднократно нецензурно выражался и применял физическую силу к мальчику. Инцидент был зафиксирован 8 августа на камеры уличного наблюдения у подъезда на улице Терешковой, а позже был выявлен сотрудниками полиции в интернете.

В ходе проверки личности задержанного выяснилось, что мужчина является родным дядей пострадавшего мальчика. Полицейские составили в отношении него протоколы по двум статьям КоАП РФ: ст. 6.1.1 «Побои» и ст. 20.1 «Мелкое хулиганство». За хулиганство правонарушитель был оштрафован.

По решению суда оренбуржец также признан виновным в нанесении побоев — ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток с содержанием в спецприемнике.

Яна Вежлева