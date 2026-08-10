В Самаре кассация узаконила приговор похитителю 3,5 млн рублей из бюджета

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор в отношении жителя Чувашии, получившего срок за мошенничество с грантом на научноисследовательские работы. Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 10 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что фигурант вместе с сообщницей по предварительному сговору похитил 3,5 млн рублей, выделенных ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» в качестве гранта на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Преступники выступали от имени ООО «ЭКОТОПЛИВО», созданного, по данным следствия, исключительно для хищения средств.

При этом у преступников не было ни необходимого образования, ни материальнотехнической базы, ни сертифицированной лаборатории для проведения испытаний. Чтобы получить финансирование, сообщники ввели в заблуждение сотрудников фонда, не собираясь исполнять условия договора. В период с 9 декабря 2020 по 10 июня 2021 года реальные работы не проводились, а для сокрытия преступления в фонд были представлены отчеты и акты с заведомо ложными сведениями. В документах говорилось о разработке технологии и оборудования для производства топливных пеллет из органического сырья.

Ранее фигурант дела был признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и приговорен к 3 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора по совокупности преступлений (ч. 5 ст. 69 УК РФ) окончательное наказание составило 7 лет колонии общего режима.

Осужденный подал кассационную жалобу, в которой настаивал на отсутствии состава преступления и указывал на нарушения процессуального законодательства.

Судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда не выявила существенных нарушений уголовного и уголовнопроцессуального закона и оставила приговор в силе.

Георгий Портнов