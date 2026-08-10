Выборы декларациями красны

«Ъ-Удмуртия» ознакомился с декларациями о доходах за 2025 год всех кандидатов по одномандатным избирательным округам в Удмуртии на осенних выборах в Госдуму. Избирком республики зарегистрировал 15 представителей девяти партий. Самым состоятельным кандидатом по отчетности оказался замруководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев, задекларировавший почти 12 млн руб. Представитель «Зеленых» Андрей Салтыков указал нули во всех графах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Избирком Удмуртии завершил регистрацию всех кандидатов по двум одномандатным избирательным округам республики (Ижевский и Удмуртский) на выборах в Госдуму, которые пройдут 20 сентября. В них примут участие 15 одномандатников, представляющих девять партий. Следом за регистрацией на сайте комиссии были опубликованы их финансовые декларации, в которых претенденты указывают свои доходы за 2025 год и остатки на счетах, недвижимость, автомобили, акции и др. «Ъ-Удмуртия» ознакомился с активами и пассивами потенциальных народных избранников.

Самым богатым кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатным округам в Удмуртии оказался действующий парламентарий, замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в нижней палате Андрей Исаев. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», он задекларировал 11,9 млн руб. в 2025 году. Из этих средств 10,9 млн — зарплата в Госдуме, поступления от Высшей партийной школы ЕР, редакции «Российской газеты» и СПбГУП, проценты по вкладам и др. Еще 1 млн лежит у народного избранника на счетах. Кроме того, он владеет квартирой в Москве площадью 113,8 кв. м.

Второе место по уровню благосостояния среди кандидатов занял представитель «Новых людей», директор по развитию «Западно Уральской компании» Станислав Шестаков. Он отчитался о 8,8 млн руб. Большая часть этих средств, или 8,2 млн — остаток на счетах. В декабре 2025 семья Шестаковых приобрела квартиру за 5,4 млн руб. Для этого использовались накопления за предыдущие годы, был оформлен кредитный договор.

Тройку «богатеев» замыкает депутат Госсовета Удмуртии, представитель ЛДПР Владимир Володоманов, задекларировавший 7,7 млн руб. Основной доход, или 7,4 млн — зарплата в должности гендиректора «Удмуртского домостроительного комбината» (УДСК), поступления от Ижевского опытно-механического завода и продажа имущества (какого именно — не указывается).

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин (ЕР) оказался на четвертом месте по уровню благосостояния кандидатов. Он задекларировал 7,2 млн руб. Из них почти 7 млн — зарплата в нижней палате. Недвижимостью, транспортом, акциями или иными ценными бумагами господин Гарин не владеет.

Чуть меньше зарегистрировал кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», индивидуальный предприниматель Константин Бузанов. Он отчитался о 6,3 млн руб. Основной доход сложился из дивидендов АО «Управляющая компания “Первая”». Господин Бузанов владеет в Удмуртии земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. м и квартирой на 89,5 кв. м. В собственности — электрокар Zeekr 001 2023 года выпуска (4-5 млн руб. в среднем на «Авто.ру»). Кроме того, кандидат является учредителем и гендиректором ООО «Детский парк».

Полный ноль задекларировал гендиректор «Сервис — Гуд Удмуртия», кандидат от «Зеленых» Андрей Салтыков. Об отсутствии доходов отчитался и директор филиала «Восток—лизинг» в Ижевске, руководитель фракции «Справедливая Россия» в гордуме столицы Удмуртии Антон Головков. Остаток на счетах у справедливоросса — 123,4 тыс. руб. Он владеет в Удмуртии земельным участком площадью 1,3 тыс. кв. м, квартирой на 83,9 кв. м, гаражом на 22,5 кв. м и машиноместом на 12 кв. м.

Самую нижнюю строчку среди кандидатов, отчитавшихся о каком-либо доходе, заняла председатель реготделения партии «Яблоко», член ассоциации юристов России Ия Боронина. Она задекларировала 501,6 тыс. руб. Основной доход указан как «прочее». По данным ЦИК, госпожа Боронина является самозанятой. Она владеет тремя участками в Удмуртии площадью 1, 1 и 1,3 тыс. кв. м, двумя жилыми домами на 126,6 и 99 кв. м. Часть объектов приобретены в ипотеку в 2024 году. Кроме того, представитель «Яблока» владеет автомобилем Chrysler PT Cruiser 2006 года выпуска (около 600 тыс. руб. по рынку).

Следом идут коммунисты. Депутат Госсовета Удмуртии Юрий Балахонцев задекларировал 824,5 тыс. руб. Из них 804 тыс. — поступления от администрации главы и правительства республики и зарплата в компании «Экобезопасность», где товарищ Балахонцев работает замдиректора (он владеет долей 33,3%). Парламентарий задекларировал по 1/2 доли на земельный участок площадью 1 тыс. кв. м и жилой дом на 103,9 кв. м. Кроме того, Юрий Балахонцев владеет квартирой площадью 183,4 кв. м. Вся недвижимость находится в Удмуртии. В собственности коммуниста хэтчбек Suzuki SX4 (500-600 тыс. руб. по рынку).

Первый секретарь удмуртского рескома КПРФ, лидер фракции в гордуме Ижевска Иван Гвоздак задекларировал 1,2 млн руб. Доход из этой суммы — только 479,2 тыс. руб. Остальное лежит на счетах. Последняя крупная имущественная сделка семьи кандидата — приобретение универсала Hyundai Palisade 2019 года выпуска за чуть более чем 3 млн руб. Сделка была проведена в мае 2023 года. На покупку автомобиля товарищ Гвоздак и его супруга направили часть зарплаты, накопления и доход от продажи имущества.

Остальные кандидаты находятся в середняках. Индивидуальный предприниматель, представитель «Коммунистов России» Юрий Мишкин задекларировал 4,5 млн руб. Руководитель группы «Директум», кандидат от «Справедливой России» Альберт Залялов отчитался о 3,7 млн руб. Отметим, что он единственный из 15 кандидатов, кто задекларировал графу «ценные бумаги». В собственности господина Залялова 30 иных финансовых активов ООО «Т-Капитал» и 1 облигация ООО «Феррони».

Инженер по качеству и сертификации «Конструкторского бюро электроизделий XXI века», кандидат от «Родины» Юлия Садыкова задекларировала 3,6 млн руб. Директор управляющей компании «7К», представитель «Новых людей» Татьяна Журавлева отчиталась о 2,3 млн руб. В ее собственности находится Lexus NX 300 2025 года выпуска (от 4-5 млн руб. по рынку). Директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск», кандидат от ЛДПР Максим Тенсин указал 2 млн руб. Он владеет самым крупным земельным участком среди одномандатников — 3,2 тыс. кв. м. в Удмуртии.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Евгений Щепелев