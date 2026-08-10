Житель Башкирии купил револьверы образца 1895 года и три пистолета

Кармаскалинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и основных частей огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, фигурант дела купил в интернете два револьвера образца 1895 года и три пистолета с патронами.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Он признал вину.

Майя Иванова