Житель Башкирии купил револьверы образца 1895 года и три пистолета
Кармаскалинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и основных частей огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии дознания, фигурант дела купил в интернете два револьвера образца 1895 года и три пистолета с патронами.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Он признал вину.