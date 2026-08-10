Оренбургскому авиаучилищу, воспитавшему Гагарина, исполнилось 105 лет

Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С. Полбина, известное как «оренбургская летка», отмечает 105-летний юбилей. История училища началась 10 августа 1921 года с формирования Московской школы воздушного боя и бомбометания. В 1927 году учебное заведение перебазировали в Оренбург, где оно разместилось в здании бывшей духовной семинарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com Фото: vk.com

За годы существования училище несколько раз реорганизовывалось и меняло названия. В 1938 году оно стало Военным авиационным училищем летчиков им. К.Е. Ворошилова, а в 1939-м было разделено на два самостоятельных училища — летчиков и штурманов. В 1960 году получило статус высшего учебного заведения. В 1967-м ему присвоили имя дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Полбина, выпускника училища 1931 года.

В разное время курсанты осваивали самолеты Ил-10, а затем реактивные Ил-28 и МиГ-15. Именно на МиГ-15 проходил обучение будущий первый космонавт Юрий Гагарин. Он был зачислен в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков (нынешнее Оренбургское летное) 27 октября 1955 года, а 25 октября 1957 года окончил его с отличием. С оренбургской землей у Юрия Гагарина связаны особые теплые воспоминания. Однажды он сказал знаменитую фразу: «Многое дал мне Оренбург — и семью, и власть над самолетом».

Всего училище выпустило свыше 28 тыс. летчиков и штурманов. Среди них — 150 генералов, 342 Героя Советского Союза и Социалистического Труда, а также четверо космонавтов: Юрий Гагарин, Валентин Лебедев, Александр Викторенко и Юрий Лончаков.

В 1963 году при училище создали первую в СССР Школу юных космонавтов. Тогда же училище было расформировано (а также стало первым в СССР расформированным летным училищем), а на его базе открыли Оренбургский кадетский корпус им. И.И. Неплюева, который до сих пор воспитывает кадетов.

Яна Вежлева