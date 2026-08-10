Две городские бани сдают в концессию в Воронеже на 35 лет

Мэрия Воронежа утвердила документы по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по муниципальным баням №8 (переулок Славы, 13) и №10 (улица Аксакова, 58). По информации «Ъ-Черноземье», срок действия соглашения по каждому объекту рассчитан на 35 лет. От потенциальных инвесторов требуется реконструировать бани максимум за три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В реконструкцию бани №8 концессионер обязан будет инвестировать не менее 100,4 млн руб. Инвестор будет работать с трехэтажным зданием площадью 1 257,5 кв. м и одноэтажной котельной. По договору аренды городской администрацией ему будет предоставлен земельный участок площадью 3 213 кв. м.

Не менее 45,8 млн руб. потребуется вложить в обновление бани №10. Одноэтажное здание на улице Аксакова имеет площадь 451,1 кв. м и находится в неудовлетворительном состоянии. Строение расположено на участке площадью 2 025 кв. м.

Инвесторам, с которыми заключат соглашения, передадут объекты в течение 30 дней. Размер годовой концессионной платы в каждом случае составит 100 000 тыс. руб. Раз в три года она будет индексироваться на величину уровня инфляции.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 13 августа по 24 сентября — комиссии рассмотрят их в период до 29 сентября. Конкурсные предложения можно будет направить с 30 сентября по 24 декабря, и рассмотрены они будут до 18 января 2027 года. Конкурсные комиссии в срок до 25 января включительно подпишут протоколы о результатах. Возглавляет обе комиссии заместитель главы администрации Людмила Бородина. Ее заместителем выступает первый замглавы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Инна Шеина.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ноябре 2024 года мэр Воронежа Сергей Петрин также рассказал, что муниципалитет «прорабатывает вопрос передачи в концессионное соглашение общественной бани №6» и что «заинтересованность в ней инвесторов уже обозначена». Он сообщил о скором завершении научно-исследовательских работ по более детальному выявлению составляющей предмета охраны, которые «позволят определить все нюансы дальнейшей реконструкции объекта». После этого новостей о концессии бани №6 не было.

Денис Данилов