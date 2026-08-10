В Самарской области возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинских услуг

В Самарской области возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинских услуг по информации о том, что жительнице несколько лет не могут поставить правильный диагноз. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Как уточняют в ведомстве, на федеральном канале вышел сюжет о том, что с 2022 года физическое состояние местной жительницы постоянно ухудшается, необходимое медицинское лечение ей не оказывается. Все это время девушке не могут поставить правильный диагноз.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева