Несовершеннолетнего жителя Перми приговорили к условному сроку за помощь телефонным мошенникам

Ленинский суд Перми вынес приговор подростку, обвинявшемуся в незаконном использовании абонентского терминала и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Пермском краю.

Судом установлено, что подросток входил в состав преступной группы, обеспечивавшей функционирование сим-бокса. С использованием этого оборудования совершались телефонные звонки в различные регионы России в целях дистанционного хищения денежных средств граждан. Доходы от преступной деятельности легализовывались. Преступление было выявлено УФСБ России по Пермскому краю.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. В отношении других участников преступной группы уголовное дело рассматривается судом.