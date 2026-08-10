В Ульяновске спасатели ищут пропавшего во время шторма известного рыболовного гида

В Ульяновской области следователи СКР выясняют обстоятельства затопления маломерного судна, сообщило в понедельник Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (ЦМСУТ) СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По информации ведомства, 8 августа судоводитель, управляя маломерным судном «Волжанка», с женщиной 1987 года рождения на борту следовал по Волге в районе Президентского моста Ульяновска. Из-за резкого ухудшения погодных условий лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Женщине, на которой был спасательный жилет, удалось добраться до берега. Поиски судоводителя продолжаются третьи сутки. В ЦМСУТ отмечают, что, по одной из версий, мужчина «утонул, поскольку был без спасательного жилета».

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном (ст. 263 УК РФ).

Свою проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения начала Ульяновская транспортная прокуратура.

Как стало известно из публикаций в соцсетях, речь идет об известном в Ульяновске и за его пределами рыболовном гиде и профессиональном барбере Валерии Садовникове. Источники, близкие к ЦМСУТ и транспортной прокуратуре, подтвердили это.

О случившемся на своей странице соцсети «ВКонтакте» написала супруга Валерия Садовникова Мария, сообщившая, что «Валера пропал», «во время сильного шторма у него перевернулся катер», «до сих пор его местоположение не известно».

В мессенджере Telegram создана группа поиска Валерия Садовникова, в которой уже более 2200 участников. Официально через СМИ объявил поиск Валерия Садовникова и отряд «Лиза Алерт». Валерия совместно с сотрудниками транспортной полиции ищут сотрудники регионального ГУ МЧС, задействовано несколько катеров.

Спасшаяся спутница Валерия Садовникова в чате поисковой группы отмечает, что около 12 часов дня, когда начался шторм, волна была очень высокой, они хотели укрыться от высокой волны за пятой опорой Президентского моста. Неожиданно заглох мотор и больше не заводился, после чего лодку развернуло бортом к волнам и перевернуло. По ее словам, она опасается, что сильной волной Валерия Садовникова могло стукнуть о бетонную опору.

Собеседник «Ъ-Волга» в ГУ МЧС сообщил, что в районе Президентского моста в то время высота волны достигала двух метров и «при таком шторме, если на человеке нет спасательного жилета, шансы на спасение невелики».

Перевернутую лодку Валерия Садовникова нашли ниже по течению, в районе политехнического университета. Поиски судоводителя продолжаются. В МЧС отмечают, что, учитывая сильное течение реки в районе происшествия, зона поисков расширена до сел Красный Яр и Криуши.

В соцсетях также сообщается, что ситуацией с поисками Валерия Садовникова уже воспользовались мошенники. Один из местных жителей опубликовал пост, в котором объявил о сборе средств для поисков пропавшего рыболовного гида. Супруга Валерия Садовникова заявила, что никакого сбора средств не объявляла, после чего волонтеры обратились в службу техподдержки банка, и карту, на которую неизвестные лица пытались собирать средства, временно заблокировали.

Сергей Титов, Ульяновск