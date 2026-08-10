В Самаре определят инвестора для реставрации Реального училища

Аукционы по отбору инвесторов для реставрации семи объектов культурного наследия (ОКН) пройдут в Самаре с 9 по 11 сентября. В списке памятников архитектуры, для которых ищут инвесторов, значится Реальное училище. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наследие.дом.рф Фото: наследие.дом.рф

Прием заявок уже открыт. Он продлится до 4 сентября. Механизм реализации проектов разработан администрацией города совместно с агентством развития исторической Самары.

Всего по новому механизму к реставрации подготовлено 11 зданий. По первым четырем объектам, отобранным в феврале, сейчас идут финальные согласования инвестиционно-реставрационных договоров; далее начнется разработка проектов.

Город берет на себя сбор и подготовку всей необходимой архивной и градостроительной документации. Взамен бизнес получает площадки в исторической части города — перспективные с точки зрения туризма — для создания уникальных общественных пространств. При этом статус ОКН за зданиями будет сохранен, а сами проекты планируется реализовать в социально ориентированном формате.

Лоты, выставленные на сентябрьские торги, расположены на центральных исторических улицах — Алексея Толстого, Ленинской, Водников и Степана Разина. Наиболее масштабным объектом стал комплекс из пяти зданий Реального училища на пересечении улиц Алексея Толстого и Комсомольской (№ 3331/18).

Общая площадь комплекса превышает 7 тыс. кв. м; здание возведено в середине XIX века. Здесь учились революционер Глеб Кржижановский и писатель Алексей Толстой. Реальное училище давно пришло в негодность. Вопрос о реставрации объекта не могут решить на протяжении многих лет.

По словам исполнительного директора Агентства развития исторической Самары Максима Голубина, каждый из лотов доступен для предварительного просмотра. Для всех объектов подготовлена достоверная архивная документация с данными об их исторической, архитектурной и конструктивной ценности — это призвано помочь инвесторам принять взвешенное решение.

Георгий Портнов