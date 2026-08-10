В Уфе подросток упал со скалы на Висячем камне

10 августа несовершеннолетний упал со скалистого обрыва Висячего камня в Уфе, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

На помощь прибыли спасатели Главного управления МЧС по Башкирии и УГЗ Уфы, добравшиеся на катере, а также медики и полиция.

Сотрудники МЧС на месте оказали пострадавшему первую помощь и транспортировали его на берег, где их ожидал катер УГЗ Уфы. Подростка приняли на борт, эвакуировали по воде и передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Отмечается, что на Висячем камне из-за крутых обрывов и осыпающегося грунта ежегодно происходят тяжелые несчастные случаи. В УГЗ рекомендуют не подходить к краю скалы.

Майя Иванова