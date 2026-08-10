Из Оренбурга запустили прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх

Международный аэропорт Оренбурга расширяет географию полетов. С 8 августа пассажиры могут улететь на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Полеты выполняет авиакомпания AirCairo на самолетах Airbus A320.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рейсы будут отправляться из Оренбурга с интервалом в 10–11 дней. Время в пути составит около пяти часов. По местному времени прибытие в Оренбург из Египта — в 08:00, вылет из областного центра — в 09:30, посадка в Шарм-эль-Шейхе — в 12:55.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что расписание составлено с учетом часовых поясов каждого города. Дополнительно на курорт можно улететь авиакомпанией Almasria Universal Airlines. Продажа билетов уже открыта.

Яна Вежлева