Бесшумная технология от ПЗСП

Группа компаний ПЗСП, которая входит в тройку крупнейших застройщиков Пермского края, разработала специализированные шумозащитные окна «Акустик». Первым объектом, где их применили, стал ЖК комфорт-класса+ «Три Девятых» на ул. Кронштадтской, 39. Конструктивное решение предназначено для защиты от шума автомобильных дорог и железнодорожных путей.

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Окна «Акустик» от ПЗСП – это многослойное стекло (триплекс) с шумозащитной пленкой и специальным покрытием. Конструкция стеклопакетов поглощает звуки, а заполненное внутреннее пространство стеклопакета специальным газом лучше сдерживает распространение звука, повышает теплотехнические и звукоизоляционные свойства стеклопакета. Всё это делает окна в ЖК «Три Девятых» энергосберегающими и поглощающими различные шумы с улицы, сохраняя тишину дома.

Новая продукция прошла необходимые испытания. По итогам измерений уровень шума не превысил необходимых значений в децибелах, что подтверждает соблюдение необходимых нормативов и требований для жилых помещений.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин отмечает, что применение собственных производственных разработок позволяет компании гибко реагировать на запросы покупателей недвижимости:

В «Три Девятых» реализуется абсолютно новый проект для компании, который включает сплав инженерных и строительных технологий. Каждый элемент жилого комплекса тщательно продуман, начиная от архитектуры и заканчивая благоустройством. Окна «Акустик» позволят снизить шум от дорог и двора.

Жилой комплекс «Три Девятых» представляет собой несколько домов комфорт-класса+, возводимых по монолитно-каркасной технологии в районе пересечения улиц Плеханова, Екатерининской и Шоссе Космонавтов. Проект включает в себя двухуровневый двор-парк на стилобате, закрытый для проезда автотранспорта и посторонних лиц. На стилобатной части запроектированы зоны отдыха для жителей и всесезонное озеленение, а внутри неё – кладовые и автомобильный паркинг.

Инженерная инфраструктура ЖК «Три Девятых» включает элементы «Умного дома»: бесконтактный доступ с технологией распознавания лиц, автоматическую передачу показаний приборов учета, систему распознавания номеров автомобилей для въезда в паркинг и мобильный контроль доступа. В местах общего пользования предусмотрены колясочные, коворкинг для удаленной работы, зоны для буккроссинга и коммерческие помещения на первом этаже.

Телефон отдела продаж ПЗСП: +7 (342) 292-15-47;

Офисы продаж: ул. Петропавловская, 52 и Докучаева, 31.

*ГК ПЗСП — ведущая строительная компания Пермского края, более 60 лет на рынке и входит в тройку крупнейших застройщиков региона, построив свыше 1 млн кв.м. недвижимости и социальных объектов. За качество и надёжность отвечают более 1700 сотрудников, которые ежедневно трудятся на производстве и строительных площадках, преображая городскую среду и инфраструктуру Перми. Реклама: АО “ПЗСП” Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.

АО "ПЗСП"