В Самаре участник запрещенной организации получил 15 лет за теракты

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине за участие в деятельности террористической организации и совершении терактов (ч. 2 ст. 205.5, п. «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что осужденный, выступая против политики РФ, присоединился к организации «Легион „Свобода России“» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), поджег релейный шкаф и базовую станцию мобильной связи.

Преступные действия фигурант документировал: видеозаписи поджогов он передавал представителям террористической организации. Общий ущерб от противоправных действий превысил 185 тыс. рублей.

По совокупности преступлений суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с обвиняемого взыскано 75,5 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба. Также у него конфискованы в доход государства 15 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Георгий Портнов