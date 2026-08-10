В Саратове оборудуют платные парковки на Привокзальной площади и пяти улицах
В Саратове на Привокзальной площади оборудуют платную парковку. Она появится на месте снесенного общежития РЖД, сообщает «ОМ» со ссылкой на ЕИС «Закупки».
Платная парковка на 134 места появится на Привокзальной площади в Саратове
Фото: t.me / volodin_saratov
Аукцион на обустройство парковок появился на портале закупок. Заказчиком работ выступает Дирекция транспорта и дорожной деятельности. За выполнение работ МКУ предлагает подрядчику 6,2 млн руб.
По условиям контракта, победитель аукциона должен поставить комплексы фото- и видеофиксации, оборудовать парковку, нанести разметку и установить дорожные знаки. На Привокзальной площади появится 134 места, из них 15 — для инвалидов.
Общежитие на Привокзальной площади снесли в конце 2025 года. На расселение жителей из регионального бюджета было выделено 100 млн руб. На эти средства в новое жилье переехали 20 семей.
Кроме этого, парковочные места оборудуют на пяти улицах Саратова: 20 мест на ул. Вольской, семь — на ул. Чапаева, семь — на ул. Ульяновской, 22 места — на ул. Радищева и 32 — на ул. Кутякова. Работы нужно выполнить до 23 октября. Итоги тендера будут подведены 18 августа.