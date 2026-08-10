В Саратове оборудуют платные парковки на Привокзальной площади и пяти улицах

В Саратове на Привокзальной площади оборудуют платную парковку. Она появится на месте снесенного общежития РЖД, сообщает «ОМ» со ссылкой на ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платная парковка на 134 места появится на Привокзальной площади в Саратове

Фото: t.me / volodin_saratov Платная парковка на 134 места появится на Привокзальной площади в Саратове

Фото: t.me / volodin_saratov

Аукцион на обустройство парковок появился на портале закупок. Заказчиком работ выступает Дирекция транспорта и дорожной деятельности. За выполнение работ МКУ предлагает подрядчику 6,2 млн руб.

По условиям контракта, победитель аукциона должен поставить комплексы фото- и видеофиксации, оборудовать парковку, нанести разметку и установить дорожные знаки. На Привокзальной площади появится 134 места, из них 15 — для инвалидов.

Общежитие на Привокзальной площади снесли в конце 2025 года. На расселение жителей из регионального бюджета было выделено 100 млн руб. На эти средства в новое жилье переехали 20 семей.

Кроме этого, парковочные места оборудуют на пяти улицах Саратова: 20 мест на ул. Вольской, семь — на ул. Чапаева, семь — на ул. Ульяновской, 22 места — на ул. Радищева и 32 — на ул. Кутякова. Работы нужно выполнить до 23 октября. Итоги тендера будут подведены 18 августа.

Марина Окорокова