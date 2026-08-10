Глава СКР поручил доложить по делу о нерасселенном аварийном доме в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нерасселении аварийного дома в Уфе, сообщает информационный центр СКР.

В интернете сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Мишкинской в городе Уфе. В 2021 году здание 1941 года постройки из-за высокого износа конструкций признано аварийным, но до настоящего времени благоустроенное жилье жителям не предоставили.

Срок расселения с 2024 года перенесли на 2030 год. Вступившее в мае 2025 года в законную силу решение суда о расселении жильцов в течение полугода не исполнено. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.

В СКР по республике возбудили уголовное дело.

Майя Иванова