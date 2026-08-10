Радиационную обстановку в Оренбуржье оценили как удовлетворительную

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области подвело итоги радиационно-гигиенической паспортизации. Согласно результатам, основным фактором облучения населения остаются природные источники ионизирующего излучения — на них приходится 84,3% коллективной дозы. Еще 15,5% — медицинские процедуры, в первую очередь — компьютерная томография и рентгенография, следует из опубликованных ведомством данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Шуваев / Коммерсантъ Фото: Владимир Шуваев / Коммерсантъ

Специалисты регулярно контролируют радиационный фон в жилых и общественных зданиях, проверяют строительные материалы, питьевую воду и продукты питания. Все исследования подтверждают: уровень естественного радиационного фона в регионе соответствует норме.

В организациях, работающих с источниками ионизирующего излучения, заняты 2096 человек. Из них 2048 относятся к персоналу группы А, 48 — к группе В. Превышений допустимых доз облучения за год не зарегистрировано. По сравнению с предыдущими периодами радиационная обстановка существенно не изменилась и оценивается как удовлетворительная.

Яна Вежлева