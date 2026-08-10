Самарские врачи первыми в мире провели операцию на черепе 101-летнего пациента

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) впервые в мире 101-летнему пациенту выполнили операцию на клиновидной пазухе, которая входит в структуру клиновидной кости, которая формирует центральный отдел основания черепа. Об этом сообщают пресс-службы правительства Самарской области и СамГМУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СамГМУ Фото: СамГМУ

В СамГМУ отмечают, что «хирургические вмешательства в таком почтенном возрасте связаны с большими интраоперационными рисками». Вмешательство выполнили в цифровой операционной Клиник СамГМУ с применением разработанной в университете системы хирургической навигации «Автоплан». Она позволяет заранее спланировать ход операции и значительно сократить риск повреждения функционально значимых зон.

Как уточняют в ведомствах, пациент поступил на скорой помощи без сознания. Перед этим он жаловался родным на сильную головную боль и болезненность по всему телу. После полного обследования был выявлен сфеноидит (воспаление клиновидной пазухи), который осложнился вторичным риногенным менингитом (тяжелое гнойное воспаление оболочек головного мозга).

«Это самый пожилой пациент, которому была выполнена операция на основании черепа. Решение было сложным в связи с возрастом и наличием сопутствующих заболеваний, что могло привести к неблагоприятным последствиям. Было страшно брать такого пациента под наркоз. Но риногенные осложнения всегда оперируют в срочном порядке, в этой ситуации ты должен помочь человеку в любом случае, невзирая на его возраст и сопутствующие заболевания», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ Олеся Набережнева.

Хирурги выполнили малоинвазивную эндоскопическую операцию через нос. Операция длилась полчаса. После нее пациент находился в стационаре под наблюдением врачей неделю. После улучшения состояния мужчины, его выписали. Скоро ему исполнится 102 года.

«Операция на основании черепа в таком возрасте — это риск кровотечения, ликвореи (истечения спинномозговой жидкости) из-за хрупкости костей, потери зрения. „Автоплан“ в данной ситуации помогает ориентироваться, видеть задние отделы клиновидной пазухи и избежать повреждения внутричерепных структур», — обратила внимание Олеся Набережнева.

Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов обратил внимание, что передовые технологии позволяют проводить сложнейшие операции и помогать пациентам даже самого почтенного возраста.

«А главное, что сегодня такие технологии становятся доступны каждому. Разработка инновационных продуктов для практического здравоохранения — приоритетная задача СамГМУ. Мы и дальше продолжим развиваться в этом направлении, улучшая качество жизни пациентов вне зависимости от их возраста», — сообщил Александр Колсанов.

Руфия Кутляева