В Башкирии взыскали 500 тысяч рублей за травму подростка в бассейне

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор инструктору по спорту Центра спортивной подготовки, обвиняемому в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Подсудимый, работая инструктором, не проконтролировал безопасность несовершеннолетних, находившихся в бассейне.

В марте 2023 года во время посещения бассейна школьник, не умеющий плавать, вошел в 25-метровый бассейн без спасательного жилета и оказался под водой. Подросток получил тяжкий вред здоровью.

Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Суд также взыскал в пользу родителя пострадавшего с Центра спортивной подготовки 500 тыс. руб.в качестве компенсации морального вреда..

Майя Иванова