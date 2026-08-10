Подрядчика по нацпроекту в Волгограде заподозрили в крупном мошенничестве

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении руководителей компании-подрядчика, которые ремонтировали образовательное учреждение по нацпроекту «Образование». Двух сотрудников коммерческой организации подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде расследуют мошенничество при капремонте школы в рамках нацпроекта

Фото: СУ СКР по Волгоградской области В Волгограде расследуют мошенничество при капремонте школы в рамках нацпроекта

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Контракт между компанией и образовательным учреждением был заключен в 2023 году. По условиям, необходимо было выполнить капремонт помещений, в том числе постелить линолеум определенной марки и характеристик. Следствие полагает, что подозреваемые, занимавшие руководящие должности в коммерческой организации, закупили и уложили линолеум, несоответствующий требованиям договора, в том числе меньшей стоимости.

После завершения ремонта фигуранты внесли в акт выполненных работ недостоверные сведения. В результате заказчик оплатил работу на 8 млн руб. Реальная стоимость приобретенных стройматериалов составляла около 2 млн руб. Основанием для возбуждения уголовного дела послужила прокурорская проверка.

Марина Окорокова