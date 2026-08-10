Ветеран СВО из Самарской области выиграл международные соревнования по пауэрлифтингу

Спортсмен Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области, ветеран СВО Валерий Богатиков победил в международном турнире по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий, который прошел в Москве. Об этом сообщает правительство региона.

Как отмечают в ведомстве, он стал первым в весовой категории 59,65 кг. Валерий Богатиков опередил двух спортсменов из Ганы. Вторым стал Обенг Самуэль, третьим — Франсис Кваку. Соревнования прошли при поддержке Паралимпийского комитета России.

Руфия Кутляева