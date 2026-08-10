В Иглинском районе возбудили дело о мошенничестве при получении выплат за участника СВО

По результатам проверки прокуратуры Иглинского района на уфимца возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) при получении выплат за участников СВО.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в январе этого года уфимец обратился в администрацию Иглинского района с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты, указав недостоверные сведения о том, что он привлек человека к заключению контракта о прохождении военной службы.

Однако надзорные мероприятия показали, что он не содействовал заключению военнослужащим контракта.

В результате заявитель незаконно получил из бюджета и присвоил более 200 тыс. руб.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Майя Иванова