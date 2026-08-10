В волгоградском аэропорту продают модульный отель с почасовой оплатой

Капсульный отель, расположенный перед входом в зону вылета зала внутренних воздушных линий аэропорта Гумрак, выставлен на продажу. Стоимость готового бизнеса составляет 900 тыс. руб., сообщает V1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капсульный отель в аэропорту Волгограда продают за 900 тыс. руб.

Фото: Яндекс Карты Капсульный отель в аэропорту Волгограда продают за 900 тыс. руб.

Фото: Яндекс Карты

Объект представляет собой модульные спальные капсулы с почасовой оплатой, автоматизированной системой регистрации и минимальным обслуживанием. Для обслуживания отеля, согласно объявлению, достаточно одного сотрудника, в обязанности которого входит уборка и смена белья. Продавец предлагает передачу функций управления новому владельцу либо сохранение технической поддержки за собой.

В объявлении также указывается возможность приобретения как отдельного модуля для использования на арендованной территории, так и действующей точки в одном из аэропортов России, включая Волгоград, по агентскому договору. О появлении капсульного отеля в аэропорту Гумрак сообщалось в соцсетях год назад.

Марина Окорокова