СК проверяет наезд катера на сапбордистку под Саратовом

В Саратовской области следователи Западного МСУТ СКР начали проверку после наезда катера на сапбордистку. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР оценит действия судоводителя после инцидента с сапбордисткой в Энгельсе

Фото: Западное МСУТ СКР СКР оценит действия судоводителя после инцидента с сапбордисткой в Энгельсе

Фото: Западное МСУТ СКР

Проверка началась после публикации соответствующей информации в соцмедиа. Сообщается, что в августе этого года в акватории Волги в Энгельсе маломерное судно наехало на девушку на сапборде.

Следствие даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Марина Окорокова