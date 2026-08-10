На водоемах Башкирии за выходные утонули шесть человек

В Башкирии в минувшие выходные утонули шесть человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

В селе Тюменяк Туймазинского района отдыхающий утонул в искусственном пруду. Его ищут водолазы зонального поисково-спасательного отряда Туймазов.

В деревне Муллагулово в Кугарчинском районе на необорудованном для купания месте на реке Белой подросток ушел под воду.

В Давлекановском районе в селе Старомрясово местный житель достал из реки Уршак тело погибшего, который накануне ушел на рыбалку.

В деревне Кояново Калтасинского района на муниципальном пляже утонул 65-летний местный житель. Тело вытащили местные жители.

В Хайбуллинском районе в селе Малоарслангулово на реке Сакмара утонула малолетняя девочка. Инцидент произошел во время отдыха в необорудованном месте.

В Стерлитамаке на реке Белой утонул 56-летний отдыхающий.

Майя Иванова