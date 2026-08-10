Уголовное дело возбудили после проверки липецкого ООО «Чаплыгинмолоко»

Совместная проверка Россельхознадзора и прокуратуры выявила ряд нарушений у липецкого ООО «Чаплыгинмолоко», которое в том числе поставляет молочную продукцию для соцучреждений. Среди прочего были найдены более 1,5 тыс. молочных товаров «из будущего». По результатам проверки возбуждено уголовное дело о производстве и хранении продукции без маркировки (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Фото: управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям

По данным Rusprofile, ООО «Чаплыгинмолоко» было зарегистрировано в городе Чаплыгине Липецкой области в октябре 2004 года и с тех пор работает в сфере производства молочной продукции. Компанией с момента основания руководит генеральный директор Константин (Николаевич) Фетисов. Учредителями в равных долях (по 50%) выступают Алексей Шаталов и Людмила (Александровна) Фетисова. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. За все время с компанией заключили почти 1,4 тыс. госконтрактов на общую сумму около 230 млн руб. Крупнейшим заказчиком выступает Липецкая областная клиническая больница. В 2025 году выручка ООО «Чаплыгинмолоко» составила 416,3 млн руб., что на 4,6% выше показателя 2024-го (397,8 млн). Чистая прибыль также выросла — с 2,6 до 3,3 млн руб. По выручке компания заняла в регионе четвертое место в своей отрасли.

В прокуратуре пояснили, что молочные товары обладали авансированной датой изготовления. В связи с этим установить достоверные сроки их годности не представлялось возможным. Также, по данным ведомства, было выявлено большое количество полностью немаркированной продукции.

Помимо возбуждения уголовного дела, на основании постановления прокуратуры Арбитражный суд Липецкой области привлек руководителя фирмы к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение изготовителем требований техрегламентов, назначив ему штраф в размере 20 тыс. руб.

Весной 2024 года «Ъ-Черноземье» писал, что на ООО «Чаплыгинмолоко» уже выявляли нарушения техрегламентов. Тогда были возбуждены два административных дела.

Денис Данилов