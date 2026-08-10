Уголовное дело возбудили после проверки липецкого ООО «Чаплыгинмолоко»
Совместная проверка Россельхознадзора и прокуратуры выявила ряд нарушений у липецкого ООО «Чаплыгинмолоко», которое в том числе поставляет молочную продукцию для соцучреждений. Среди прочего были найдены более 1,5 тыс. молочных товаров «из будущего». По результатам проверки возбуждено уголовное дело о производстве и хранении продукции без маркировки (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Фото: управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям
По данным Rusprofile, ООО «Чаплыгинмолоко» было зарегистрировано в городе Чаплыгине Липецкой области в октябре 2004 года и с тех пор работает в сфере производства молочной продукции. Компанией с момента основания руководит генеральный директор Константин (Николаевич) Фетисов. Учредителями в равных долях (по 50%) выступают Алексей Шаталов и Людмила (Александровна) Фетисова. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. За все время с компанией заключили почти 1,4 тыс. госконтрактов на общую сумму около 230 млн руб. Крупнейшим заказчиком выступает Липецкая областная клиническая больница.
В 2025 году выручка ООО «Чаплыгинмолоко» составила 416,3 млн руб., что на 4,6% выше показателя 2024-го (397,8 млн). Чистая прибыль также выросла — с 2,6 до 3,3 млн руб. По выручке компания заняла в регионе четвертое место в своей отрасли.
В прокуратуре пояснили, что молочные товары обладали авансированной датой изготовления. В связи с этим установить достоверные сроки их годности не представлялось возможным. Также, по данным ведомства, было выявлено большое количество полностью немаркированной продукции.
- Помимо возбуждения уголовного дела, на основании постановления прокуратуры Арбитражный суд Липецкой области привлек руководителя фирмы к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение изготовителем требований техрегламентов, назначив ему штраф в размере 20 тыс. руб.
Весной 2024 года «Ъ-Черноземье» писал, что на ООО «Чаплыгинмолоко» уже выявляли нарушения техрегламентов. Тогда были возбуждены два административных дела.