Ураган в Бузулукском районе обесточил 25 сельсоветов, повреждены соцобъекты

В Бузулукском районе Оренбургской области продолжаются восстановительные работы после урагана, обрушившегося на территорию минувшей ночью, сообщает пресс-служба регионального правительства. Стихия привела к обрывам линий электропередачи, падению деревьев и опор, в результате чего без электроснабжения остались 25 сельсоветов. По состоянию на утро энергоснабжение восстановлено в 20 населенных пунктах.

К работам привлечены специалисты Бузулукского РЭС и дополнительные бригады из соседних районов. Как сообщили в администрации района, задействованы все необходимые ресурсы для оперативного восстановления энергоснабжения оставшихся территорий. Помимо энергетической инфраструктуры, ураган повредил кровли жилых, коммерческих и социальных объектов. В Палимовке пострадали сельский дом культуры и детский сад, в районе — физкультурно-оздоровительный комплекс, а также зерносклады в Липовке и Палимовке. Профильные службы проводят оценку ущерба и приступают к восстановлению поврежденных зданий.

Ситуация находится на контроле губернатора Евгения Солнцева, главе района Николаю Бантюкову поручено координировать все необходимые работы. Восстановительные мероприятия продолжаются, уточнили в пресс-службе.

Яна Вежлева