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Четыре человека пострадали в ДТП в Воткинске

Четыре человека пострадали при столкновении легковых автомобилей «Субару Импреза» и «Киа Рио» на ул. Гагарина в Воткинске. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

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Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

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Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

По предварительным данным, ночью 7 августа 47-летний водитель «Рено Сандеро» при повороте не уступил дорогу двигавшемуся «Субару Импреза» под управлением 21-летней девушки. Чтобы избежать аварию она выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Киа Рио», которым управлял 31-летний мужчина. Оба водителя и их пассажиры получили травмы.