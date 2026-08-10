11-классник из Ижевска забрал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по ИИ

Одиннадцатиклассник из Ижевска Алексей Колегов, ученик онлайн-школы ЦПМ, завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI). Турнир проходил в Казахстане среди старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба Центрального университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победители Международной олимпиады по ИИ 2026 года

Фото: Пресс-служба Центрального университета Победители Международной олимпиады по ИИ 2026 года

Фото: Пресс-служба Центрального университета

«Именно в такой плотной и честной конкуренции раскрываются настоящие таланты: здесь недостаточно просто знать теорию — нужно быстро думать, находить нестандартные решения и не бояться сложных задач. Умение работать с ИИ сегодня становится необходимым навыком. Это про критическое мышление, которое делает человека сильнее любой технологии»,— приводят цитату министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Центральном университете.

Отмечается, что сборная России на олимпиаде в третий раз подряд становится абсолютным чемпионом. Учащиеся забрали семь золотых медалей и одну бронзовую. На втором месте оказалась команда из Китая, на третьем — из Польши.

Олимпиада проходила со 2-го по 7-е августа в Астане. В ней участвовали 465 школьников из 105 стран. Финал состоял из двух индивидуальных туров. Первый включал работу с аудио, управление роботами в виртуальной среде и смысловой поиск слов. В ходе второго тура старшеклассники работали со входными данными модели искусственного интеллекта, разрабатывали алгоритм для обнаружения текстов, созданных большими языковыми моделями, и генерировали изображения логотипа олимпиады в различных вариациях.