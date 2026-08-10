Трех жителей Перми будут судить за администрирование сим-боксов для телефонных мошенников

В Перми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей в возрасте от 17 до 18 лет. Они обвиняются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщают пресс-службы краевого главка МВД и СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Злоумышленники были задержаны в декабре 2025 года сотрудниками УУР ГУ МВД России по Пермскому краю. В ходе следствия было установлено, что житель Перми 2009 года рождения откликнулся на предложение о подработке от анонимного куратора. В его задачи входили установка и администрирование сим-боксов в арендованных квартирах. Для реализации задуманного он привлек своих знакомых. У фигурантов были изъяты три сим-бокса на 32 слота, более 3 тыс. сим-карт, антенны, усиливающие сигнал, компьютерная техника и мобильные телефоны. С помощью этого оборудования было совершено более 50 преступлений на территории РФ.

В ходе расследования, проводимого сотрудниками регионального СУ СК, один из фигурантов заключил досудебное соглашение. В настоящий момент уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.