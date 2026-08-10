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Радий Хабиров выразил соболезнования близким жертв атаки БПЛА в Нижнекамске

Глава Башкирии Радий Хабиров от имени жителей республики выразил соболезнования родным и близким погибших при массированной атаке БПЛА в Нижнекамске (Татарстан).

«Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления. Башкортостан с вами и готов оказать любую поддержку»,— написал господин Хабиров.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил в соцсетях, что в результате атаки беспилотников на город погибли 12 человек, 39 получили ранения. В Татарстане объявлен траур.

Майя Иванова