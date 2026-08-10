Термальный комплекс пермского депутата получил статус курорта

ООО «Термы плюс» (бывшие «Термы Тенториум») внесено в перечень курортов регионального значения. Соответствующее постановление было подписано губернатором Пермского края Дмитрием Махониным 6 августа. Общество развивает санаторий, предоставляющий лечебные и SPA-услуги. Его владельцем является депутат законодательного собрания региона Николай Благов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Термы плюс» были созданы на базе имущественного комплекса Пермской водогрязелечебницы. В комплексе расположены термальная зона с открытым подогреваемым и тремя крытыми бассейнами, а также SPA-центр, несколько видов бань и саун, гостиница. На территории курорта находятся пять источников минеральных вод глубиной до 1,5 км. Курорт состоит из четырех корпусов, столовой, конференц-зала, сауны с бассейном, фитобара, видеозала, бильярда, музея пчеловодства.

Ранее Николай Благов заявил о намерении перепрофилировать курорт в реабилитационный центр. По его словам, инвестиции в развитие комплекса составили 180 млн руб. В мае этого года ООО получило лицензию на оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении. Сейчас компания формирует медицинские программы.