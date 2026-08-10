Пермь заняла первое место по росту стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья
В Перми во втором квартале 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 130,7 тыс. руб. Это на 3,5% больше, чем в первом квартале года (126,3 тыс. руб.). Как сообщает портал «Движение.ру», Пермь оказалась на первом месте среди городов по динамике роста цены на квадратный метр среди крупнейших городов России.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
На втором месте оказался Челябинск, там стоимость выросла на 3,2%, со 115,6 тыс. до 119,2 тыс. руб. На третьем — Санкт-Петербург (+3,1%), на четвертом — Екатеринбург (+3%). Замыкает пятерку лидеров по росту цены на квадратный метр во «вторичке» Волгоград — там динамика составила 2,7%.
При этом по динамике цен на первичном рынке жилья Пермь показала иные результаты. Во втором квартале этого года средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила 182,6 тыс. руб. (в первом квартале — 181,2 тыс. руб.). Таким образом, рост цен составил 0,8%. В этом рейтинге Пермь оказалась на восьмом месте среди крупных городов России.