Пермь заняла первое место по росту стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья

В Перми во втором квартале 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 130,7 тыс. руб. Это на 3,5% больше, чем в первом квартале года (126,3 тыс. руб.). Как сообщает портал «Движение.ру», Пермь оказалась на первом месте среди городов по динамике роста цены на квадратный метр среди крупнейших городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

На втором месте оказался Челябинск, там стоимость выросла на 3,2%, со 115,6 тыс. до 119,2 тыс. руб. На третьем — Санкт-Петербург (+3,1%), на четвертом — Екатеринбург (+3%). Замыкает пятерку лидеров по росту цены на квадратный метр во «вторичке» Волгоград — там динамика составила 2,7%.

При этом по динамике цен на первичном рынке жилья Пермь показала иные результаты. Во втором квартале этого года средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила 182,6 тыс. руб. (в первом квартале — 181,2 тыс. руб.). Таким образом, рост цен составил 0,8%. В этом рейтинге Пермь оказалась на восьмом месте среди крупных городов России.