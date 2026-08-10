Волгоградский «Ротор» разгромил «Челябинск» со счетом 4:1 на домашней арене

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл «Челябинск» со счетом 4:1 в домашнем матче пятого тура Первой лиги, сообщает РИА Новости Спорт. Встреча, которую посмотрели почти 16 тыс. зрителей, прошла на «Волгоград Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградский «Ротор» разгромил «Челябинск» и вышел в топ-5

Фото: vk.ru / fc.rotor Волгоградский «Ротор» разгромил «Челябинск» и вышел в топ-5

Фото: vk.ru / fc.rotor

За хозяев дубль оформил Абу-Саид Эльдарушев, забивший на 14-й и 60-й минутах. Еще по одному голу добавили Александр Трошечкин (32-я минута) и Саид Алиев, реализовавший пенальти на 41-й минуте. Единственный мяч гостей на счету Матвея Урванцева, забившего на 33-й минуте.

После пяти туров «Ротор» с девятью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре волгоградский клуб 14 августа примет на своем поле екатеринбургский «Урал».

Марина Окорокова