Волгоградский «Ротор» разгромил «Челябинск» со счетом 4:1 на домашней арене
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл «Челябинск» со счетом 4:1 в домашнем матче пятого тура Первой лиги, сообщает РИА Новости Спорт. Встреча, которую посмотрели почти 16 тыс. зрителей, прошла на «Волгоград Арене».
Волгоградский «Ротор» разгромил «Челябинск» и вышел в топ-5
Фото: vk.ru / fc.rotor
За хозяев дубль оформил Абу-Саид Эльдарушев, забивший на 14-й и 60-й минутах. Еще по одному голу добавили Александр Трошечкин (32-я минута) и Саид Алиев, реализовавший пенальти на 41-й минуте. Единственный мяч гостей на счету Матвея Урванцева, забившего на 33-й минуте.
После пяти туров «Ротор» с девятью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре волгоградский клуб 14 августа примет на своем поле екатеринбургский «Урал».